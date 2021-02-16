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Виталий Фридзон на Матче звёзд набрал больше, чем Джордан, Чемберлен и любой игрок НБА

Виталий Фридзон на Матче звёзд набрал больше, чем Джордан, Чемберлен и любой игрок НБА
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Виталий Фридзон в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ набрал 57 очков. Как отметила пресс-служба турнира, «такого не было даже в НБА».

35-летний игрок не только установил новый рекорд Матчей звёзд Лиги ВТБ по набранным очкам, но и превзошёл достижение форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса (52) по результативности в аналогичных встречах в НБА.

Лучшая результативность в Матчах звёзд:

Виталий Фридзон – 57
Энтони Дэвис – 52
Уилт Чемберлен – 42
Расселл Уэстбрук – 41
Пол Джордж – 41
Майкл Джордан – 40.

Напомним, 14 февраля сборная Звёзд России разгромила Звёзд мира со счётом 183:162. На двоих команды набрали 345 очков. Таким образом, игра стала самой результативной в истории Матчей звёзд лиги ВТБ.

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