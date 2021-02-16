Виталий Фридзон на Матче звёзд набрал больше, чем Джордан, Чемберлен и любой игрок НБА

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Виталий Фридзон в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ набрал 57 очков. Как отметила пресс-служба турнира, «такого не было даже в НБА».



35-летний игрок не только установил новый рекорд Матчей звёзд Лиги ВТБ по набранным очкам, но и превзошёл достижение форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса (52) по результативности в аналогичных встречах в НБА.



Лучшая результативность в Матчах звёзд:



Виталий Фридзон – 57

Энтони Дэвис – 52

Уилт Чемберлен – 42

Расселл Уэстбрук – 41

Пол Джордж – 41

Майкл Джордан – 40.

Напомним, 14 февраля сборная Звёзд России разгромила Звёзд мира со счётом 183:162. На двоих команды набрали 345 очков. Таким образом, игра стала самой результативной в истории Матчей звёзд лиги ВТБ.