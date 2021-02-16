Владимир Гомельский назвал топ-5 легионеров ЦСКА за всё время

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о лучших легионерах в истории ЦСКА. Гомельский назвал пятёрку лучших иностранных игроков в истории московского клуба.

«Джей Ар Холден, Траджан Лэнгдон, Рамунас Шишкаускас, Матьяж Смодиш и Виктор Александер», — написал Гомельский в конференции на своём баскетбольном сайте.

Ранее ЦСКА уступил в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча закончилась со счётом 71:74. ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, победив в 11 матчах из 16. После окончания матча Гомельский назвал поражение «тренерским». Специалист возложил вину за неудачную игру команды на главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса.