Владимир Гомельский назвал топ-5 легионеров ЦСКА за всё время
Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о лучших легионерах в истории ЦСКА. Гомельский назвал пятёрку лучших иностранных игроков в истории московского клуба.
«Джей Ар Холден, Траджан Лэнгдон, Рамунас Шишкаускас, Матьяж Смодиш и Виктор Александер», — написал Гомельский в конференции на своём баскетбольном сайте.
Ранее ЦСКА уступил в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча закончилась со счётом 71:74. ЦСКА находится на третьем месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, победив в 11 матчах из 16. После окончания матча Гомельский назвал поражение «тренерским». Специалист возложил вину за неудачную игру команды на главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса.
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