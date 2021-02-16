Кендрик Перкинс назвал игрока НБА, который заслуживает стать MVP больше всех остальных
Известный обозреватель Кендрик Перкинс считает, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри больше, чем какой-либо другой баскетболист, заслуживает получить статус MVP чемпионата.
«Из всех претендентов на титул MVP Карри — единственный, у кого нет в команде игрока, который мог бы ему помогать должным образом. Рядом с ним нет ещё одного игрока звёздного уровня. У Леброна есть Энтони Дэвис, у Кавая Леонарда — Пол Джордж. Рядом с Николой Йокичем в „Денвере“ есть Джамал Мюррей, а у Эмбиида в „Филадельфии“ — Бен Симмонс», — приводит слова специалиста Pickandroll.
Напомним, один из лучших баскетболистов «Голден Стэйт Уорриорз» и многолетний напарник Карри Клэй Томпсон из-за многочисленных травм пропускает уже второй сезон кряду.
Рекомендуем вам
- 16 февраля 2021
-
21:34
-
20:26
-
20:01
-
19:02
-
17:36
-
17:00
-
16:29
-
14:53
-
14:36
-
13:46
-
12:54
-
11:20
-
10:40
-
10:24
-
09:52
-
09:24
-
09:12
-
09:03
-
08:33
-
06:30
-
00:50
- 15 февраля 2021
-
23:50
-
23:41
-
22:45
-
21:47
-
20:47
-
19:53
-
19:19
-
19:01
-
18:16
-
17:53
-
15:51
-
14:34
-
14:11
-
12:58
Партнерский контент
Рекомендуем вам