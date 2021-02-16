Кендрик Перкинс назвал игрока НБА, который заслуживает стать MVP больше всех остальных

Известный обозреватель Кендрик Перкинс считает, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри больше, чем какой-либо другой баскетболист, заслуживает получить статус MVP чемпионата.

«Из всех претендентов на титул MVP Карри — единственный, у кого нет в команде игрока, который мог бы ему помогать должным образом. Рядом с ним нет ещё одного игрока звёздного уровня. У Леброна есть Энтони Дэвис, у Кавая Леонарда — Пол Джордж. Рядом с Николой Йокичем в „Денвере“ есть Джамал Мюррей, а у Эмбиида в „Филадельфии“ — Бен Симмонс», — приводит слова специалиста Pickandroll.

Напомним, один из лучших баскетболистов «Голден Стэйт Уорриорз» и многолетний напарник Карри Клэй Томпсон из-за многочисленных травм пропускает уже второй сезон кряду.