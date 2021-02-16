ЦСКА проявлял серьёзный интерес к Густаво Айону

Руководство ЦСКА проявляло интерес к услугам опытного центрового, мексиканского ветерана Густаво Айона, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Донатас Урбонас. Вариант с подписанием контракта с Айоном рассматривали также в «Анадолу Эфес».

Но в итоге в ЦСКА предпочли подписать Майкла Эрика, а в стамбульской команде приняли решение дожидаться восстановления Тибора Пляйсса.

Последней командой Айона в Европе был «Зенит», цвета которого он защищал в минувшем сезоне. В Евролиге он набирал 12,5 очка, собирал 5,3 подбора и совершал 2,2 передачи. После прекращения сотрудничества с командой из Санкт-Петербурга он некоторое время выступал в Мексике. Теперь 35-летний баскетболист снова ищет варианты продолжения карьеры в Европе.