Назван игрок, которого «Лейкерс» могут заполучить перед дедлайном

Известный обозреватель и инсайдер Эдриан Войнаровски считает, что перед дедлайном обменов руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» может договориться о подписании контракта с опытным лёгким форвардом Тревором Аризой.
«Вспомните игрока, который всё ещё на хорошем счету. Речь о Треворе Аризе, которй входит в ростер „Оклахома-Сити Тандер“, но в нынешнем сезоне не провёл на паркете и минуты. Генеральный менеджер „Оклахомы“ Сэм Прести не склонен к выкупам контрактов. Он обычно умеет находить варианты обмена для игроков. Возможно, он что-то придумает для Аризы, а затем его подпишут в „Лейкерс“», — приводит слова Войнаровски Parlons-Basket.
Ариза — чемпион НБА 2009 года в составе «Лейкерс». В НБА он провёл 16 сезонов, сменив 10 команд. В регулярных чемпионатах Тревор провёл 1064 матча, набирая в них 10,8 очка, собирая 4,5 подбора и совершая 2,2 передачи.
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