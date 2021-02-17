Сергей Базаревич: ЦСКА отпустил в сборную России тех, кого мы просили

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич рассказал о подготовке национальной команды к двум матчам квалификации ЧЕ-2022 и поблагодарил московский ЦСКА за то, что клуб отпустил Семёна Антонова и Джоэла Боломбоя.
«Очень надеюсь, что они нам помогут. Так получилось, что ЦСКА в этом окне не играет, и клуб отпустил тех, кого мы просили. Мы благодарны. ситуация с капитаном ЦСКА Никитой Курбановым? Мы договорились, что он будет играть летом. А в окнах — не будет.
Попытаемся за эти немногие дни, которые у нас остались, наладить игровые связи, насколько возможно за это короткое время. Форма — такая, какая и должна быть у людей в середине сезона. Довольно неплохая, если брать в целом. Конечно, есть те, кто играет больше, кто-то, наоборот, меньше. Кто-то, как Воронцевич — без клуба, самостоятельно готовится и выглядит неплохо», — приводит слова Базаревича «Матч ТВ».
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