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«Лейкерс» выбрали топ-5 трансферных целей перед дедлайном

«Лейкерс» выбрали топ-5 трансферных целей перед дедлайном
Баскетбол / НБА 0

Портал Fadeaway World сообщил, что менеджмент «Лос-Анджелес Лейкерс» до 25 марта, когда вступит в силу запрет на обмены, хотел бы усилить состав опытным игроком.

Руководство клуба составило список из пяти кандидатов, в него вошли: Хассан Уайтсайд, Джей Джей Редик, Блэйк Гриффин, Тревор Ариза и Андре Драммонд.

Ранее стало известно, что «Лейкерс» потеряли форварда Энтони Дэвиса на две-три недели из-за травмы икроножной мышцы, которую выявило МРТ-обследование. Игрок может не вернуться в строй до перерыва на Матч всех звёзд (5-10 марта). Это может продлить его отсутствие до трёх-четырёх недель.

Энтони не смог завершить матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Во второй четверти он покинул площадку. Баскетболист усугубил уже имевшуюся травму.

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