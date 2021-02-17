«Лейкерс» выбрали топ-5 трансферных целей перед дедлайном

Портал Fadeaway World сообщил, что менеджмент «Лос-Анджелес Лейкерс» до 25 марта, когда вступит в силу запрет на обмены, хотел бы усилить состав опытным игроком.



Руководство клуба составило список из пяти кандидатов, в него вошли: Хассан Уайтсайд, Джей Джей Редик, Блэйк Гриффин, Тревор Ариза и Андре Драммонд.



Ранее стало известно, что «Лейкерс» потеряли форварда Энтони Дэвиса на две-три недели из-за травмы икроножной мышцы, которую выявило МРТ-обследование. Игрок может не вернуться в строй до перерыва на Матч всех звёзд (5-10 марта). Это может продлить его отсутствие до трёх-четырёх недель.



Энтони не смог завершить матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Во второй четверти он покинул площадку. Баскетболист усугубил уже имевшуюся травму.