Домантас Сабонис провёл лучшую игру в карьере
Форвард «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесота Тимбервулвз» показал лучшую результативность в своей карьере, набрав 36 очков. Кроме того на его счету 17 подборов и 10 передач за 46 минут на паркете.
«Домантас — первый игрок «Пэйсерс», набравший не менее 30 очков, 15 подборов и 10 передач за одну игру, с тех пор, как команда присоединилась к НБА в сезоне-1976/1977», — написал на своей странице в «Твиттере» журналист Джастин Кубатко.
Результативность Сабониса помогла его команде в овертайме обыграть «Тимбервулвз» со счётом 134:128. Лучшую статистику в составе «Миннесоты» показали Малик Бизли (31 очко, 2 подбора, 3 передачи) и Карл-Энтони Таунс (30 очков, 10 подборов, 1 передача).
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