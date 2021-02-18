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Игрок «Вашингтона» установил уникальный рекорд НБА

Игрок «Вашингтона» установил уникальный рекорд НБА
Баскетбол / НБА 0

Латвийский форвард «Вашингтон Уизардс» Давис Бертанс в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс» набрал 35 очков (9 – с игры, 8 — штрафных) и установил уникальное достижение в статистической истории лиги.

«Бертанс первый игрок в истории НБА, который, выйдя со скамейки запасных, реализовал 9+ попыток из-за дуги, при этом не совершая ни одного двухочкового броска», — сообщается в «Твиттере» StatMuse.

Результативность Дависа помогла «Уизардс» обыграть «Наггетс» со счётом 130:120. Весомый вклад в победу «Вашингтона» также внёс защитник Брэдли Бил (25 очков, 4 подбора, 10 передач). У «Денвера» лучшую статистику показали Джамал Маррей (35 очков, 9 подборов, 6 передач) и Никола Йокич (33 очка, 7 подборов, 9 передач).

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