«Вашингтон» на два месяца потерял игрока ротации

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Иш Смит, согласно официальному сообщению команды, получил травму четырёхглавой мышцы правого бедра и, как ожидается, будет выведен из состава на 6-8 недель. По информации Hoops Rumors, статус игрока будет пересмотрен примерно через 20 дней после начала реабилитации.

Летом 2019-го Смит подписал с «Уизардс» двухлетний контракт на $ 12 млн. В следующее межсезонье он станет неограниченно свободным агентом. В текущем регулярном чемпионате Иш провёл за «Вашингтон» 19 матчей, в которых в среднем набирал 5,2 очка, совершал 3,5 подбора и отдавал 4,7 передачи.

«Это плохие новости. Мы не сможем просто заменить его на скамейке. Иш давал нам мгновенное изменение темпа», — прокомментировал травму Смита главный тренер Скотт Брукс.