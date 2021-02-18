В НБА совершён самый крупный камбэк сезона

В своём очередном матче регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» одержал победу над «Детройт Пистонс» со счётом 105:102. Как отмечает ESPN, подопечные Билли Донована совершили самый крупный камбэк в сезоне-2020/2021.



Во второй четверти «Буллз» уступали 25 очков, но всё же смогли победить. Вторую половину «Чикаго» выиграл со счётом 62:41.



Наибольший вклад в победу своей команды внёс защитник Зак Лавин, он набрал 37 очков, совершил 5 подборов и отдал 5 передач. Вторым по результативности в составе «Буллз» стал центровой Уэнделл Картер. В его активе 18 очков. У «Пистонс» на паркете выделялся лёгкий форвард Джерами Грант. Он принёс в копилку команды 43 очка.

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