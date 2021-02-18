Владимир Гомельский назвал 5 худших трансферов ЦСКА последних лет
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский составил топ-5 худших подписаний московского ЦСКА последних лет.
«Худшие: Иван Ухов, Янис Стрелниекс, Джоэл Боломбой, Ненад Крстич, Сонни Уимз. В мой список попали игроки, с которыми связывали определённые надежды. Но они не были оправданны.
Боломбой не прогрессирует в игре. Его фантастические физические данные по-прежнему при нём. А вот количество тактических ошибок, особенно в защите, не уменьшается. И когда же он перестанет падать на паркет после каждого второго приземления?
Среди лучших точно надо называть Нандо Де Коло, Кори Хиггинса, Кайла Хайнса, возможно, вспомнить Рамунаса Шишкаускаса, Милоша Теодосича и Матьяжа Смодиша», — написал Гомельский на своём сайте.
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