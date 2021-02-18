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Джини Басс: Майкл Джордан с возрастом становится более горячим

Джини Басс: Майкл Джордан с возрастом становится более горячим
Баскетбол / НБА 0

Владелица «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс поздравила в своих социальных сетях легендарного игрока НБА Майкла Джордана с днём рождения. 17 февраля Джордану исполнилось 58 лет.

«С днём рождения, мой соучредитель фирмы Cincoro Tequila Майкл Джордан. Как ты с возрастом становишься более горячим?» — написала Джини Басс в своём «твиттере».

Майкл Джордан считается одним из величайших в истории баскетболистов. В 90-х годах он шесть раз привёл команду «Чикаго Буллз» к завоеванию чемпионских титулов НБА. С момента ухода Джордана в 1998 году команда из Иллинойса титулов не завоёвывала.

Напомним, что с 2010 года Майкл Джордан является владельцем команды НБА «Шарлотт Хорнетс». Франшиза за это время дважды выходила в плей-офф.

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