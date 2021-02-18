Назван капитан сборной России на февральские матчи квалификации чемпионата Европы

Тяжёлый форвард Андрей Воронцевич будет капитаном сборной России в заключительных матчах отборочного турнира чемпионата Европы—2022. Об этом сообщил генеральный менеджер российской команды Сергей Панов.



«Соперников предстоящих хорошо изучили, тем более играли с ними уже. 16 человек на сборе, хорошая конкуренция, и нет никаких разладов в коллективе или клубных группировок. Тренерский штаб уже определился с составом команды, объявлен он будет в ближайшее время.



Спортивный принцип будет превалировать над остальными, и на завтрашнюю игру выйдут сильнейшие на данный момент игроки. Капитаном в прошлое окно был выбран Андрей Воронцевич. Изменений не предвидится в этом плане. Мы в сборной только приветствуем его порыв помочь национальной команде и будем оказывать в том числе моральную поддержку», — приводит слова Панова ТАСС.