Источник: Энтони Дэвис может вылететь из строя до начала плей-офф

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис может пропустить первую неделю плей-офф. Об этом сообщил Кендрик Перкинс.



«Рич Пол позвонил мне и дал понять, что никто в „Лейкерс“ не собирается форсировать возвращение Дэвиса на паркет. Здоровье — приоритет каждого. Сейчас график показывает, что Дэвис может вернуться в строй на первой или второй неделе плей-офф, в этом нет никакой проблемы», — цитирует Перкинса Pickandroll.



Энтони не смог завершить матч регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс». Во второй четверти он покинул площадку. Баскетболист усугубил имевшуюся травму. Сообщалось, что 27-летний игрок некоторое время испытывает дискомфорт в правом ахилле. МРТ подтвердила повторное обострение тендиноза и растяжение икроножной мышцы. Отмечается, что «Лейкерс» не хотят форсировать возвращение Дэвиса, чтобы избежать рецидива.



После этого врач сообщил, что Дэвис может провести гораздо больше времени в больнице. По словам специалиста, восстановление может затянуться на несколько месяцев.