Юсуф Нуркич назвал MVP сезона НБА. Это не Леброн, Дончич или Карри

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Юсуф Нуркич поделился мнением о том, кто из игроков заслуживает титул MVP сезона. Фаворитами являются Леброн Джеймс, Никола Йокич, Лука Дончич, Стефен Карри и Джоэль Эмбиид. Но босниец выбрал совсем другого кандидата.

«Некоторые говорят, что Лиллиард должен упоминаться, когда мы говорим об MVP. Если бы сезон закончился прямо сейчас, Дэмьен должен был бы получить титул MVP», — написал Нуркич в своём «твиттере».

В настоящее время Нуркич залечивает травму. Он сломал руку в матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс». У него был диагностировал перелом правой кисти. В нынешнем сезоне Нуркич набирал 9,8 очка, совершал 7,7 подбора и отдавал 2,8 передачи в среднем за игру.

По результатам недавнего опроса ESPN лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс лидирует в голосовании за звание лучшего игрока текущего сезона. На первое место Джеймса поставили 53 журналиста из 100.