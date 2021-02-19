Базаревич: Россия будет на чемпионате Европы. Много хороших команд ещё не отобралось

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич поделился впечатлениями от победы команды над Северной Македонии в квалификации Евробаскета (94:77), которая позволила подопечным отобраться на континентальное первенство.

«Мы счастливы этой победе. Времени на подготовку было мало, но мы показали хорошую командную «химию». Доминировали на щитах, и это помогло, мы хорошо двигали мяч. Не так гладко прошла вторая половина, но мы рады победе.



Выход на Евробаскет – это здорово для страны, для нашего баскетбола. Мы должны были отобраться, и мы будем там. Много хороших команд еще не отобралось на Евробаскет», — приводит слова специалиста «Р-Спорт».

21 февраля сборная России сыграет с Эстонией в последнем матче квалификации Евробаскета.