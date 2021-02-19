«Хьюстон» принял решение по Демаркусу Казинсу

Центровой «Хьюстона» Демаркус Казинс останется в составе команды до конца сезона-2020/2021, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
«Рокетс» решили сделать гарантированным однолетнее соглашение 30-летнего баскетболиста. За сезон Казинс заработает $ 2,3 млн. «Хьюстон» должен был принять решение по контракту Казинса до 27 февраля. В нынешнем чемпионате Демаркус сыграл 25 матчей в составе «Рокетс», записывая в актив средние показатели 9,6 очка, 7,6 подбора и 2,4 передачи за 20 минут на площадке. Он реализует 42,6% двухочковых и 33,6% трёхочковых бросков.
Казинс присоединился к «Рокетс» в межсезонье-2020 в качестве свободного агента. В прошлом сезоне он числился в составе «Лейкерс», но не сыграл ни одного матча из-за травмы. Клуб всё равно решил выдать центровому перстень чемпиона НБА.
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