Определён второй главный тренер на Матч звёзд НБА

Док Риверс стал главным тренером одной из команд на Матче звёзд НБА, который пройдёт 7 марта в Атланте. Риверс будет руководить командой, капитаном которой станет представитель Восточной конференции Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»).
«Филадельфия Сиксерс» обыграла «Чикаго Буллз» (112:105) в матче регулярного чемпионата НБА и гарантировала себе первое место в Восточной конференции до 21 февраля. Это дало Риверсу право воглавить команду на Матче звёзд. Риверс признался, что предпочел бы играть в гольф во время перерыва на Матч звёзд вместо того, чтобы участвовать в шоу.
«Предпочитаю гольф», — приводит слова Риверса журналист NBC Chicago Кей Си Джонсон на свой странице в «Твиттере».
Риверс хотел бы, чтобы правила позволяли тренеру лучшей команды конференции выбрать любого тренера для Матча звёзд, и выбрал бы Грега Поповича из «Сан-Антонио Спёрс». Стало известно, что команду представителя Западной конференции Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс») возглавит главный тренер «Юты Джаз» Куин Снайдер.
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