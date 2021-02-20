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Убойный постер-данк первого номера драфта через японского игрока в матче НБА

Убойный постер-данк первого номера драфта через японского игрока в матче НБА
Баскетбол / НБА 0

Новичок «Миннесоты Тимбервулвз» атакующий защитник Энтони Эдвардс, выбранный под первым номером драфта-2020, стал автором одного из лучших данков сезона, мощно вколотив сверху с фолом через японского форварда «Торонто Рэпторс» Юту Ватанабе.

Момент случился в концовке третьей четверти матча между «Тимбервулвз» и «Рэпторс».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

«Торонто» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 86:81. Самым результативным игроком встречи стал защитник «Рэпторс» Норман Пауэлл, установивший личный рекорд результативности в сезоне-2020/2021. В его активе 31 очко. В составе «Миннесоты» дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов у Карла-Энтони Таунса.

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