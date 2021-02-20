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«Нью-Орлеан» установил знаковый антирекорд НБА

«Нью-Орлеан» установил знаковый антирекорд НБА
Баскетбол / НБА 0

«Нью-Орлеан Пеликанс» в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» установили уникальный антирекорд лиги. После трёх четвертей матча луизианцы вели в счёте с двузначным преимуществом — 102:91. Но в итоге «Пеликанс» потерпели разгромное поражение — 114:132, уступив в заключительном игровом отрезке со счётом 12:41.

Поражение с отставанием в 18 очков стало крупнейшим в истории НБА с 1955 года, когда проигравшая команда начинала последнюю четверть с двузначным преимуществом, сообщает ESPN.

Наибольший вклад в успех «Финикса» внесли Девин Букер (23 очка), Джей Краудер (20) и Деандре Эйтон, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов. В «Пеликанс» 25 очков набрал Брэндон Ингрэм, 23 — на счету Зайона Уильямсона.

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