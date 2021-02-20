Гомельский ответил, что думает по поводу приглашения Питино на пост главного тренера ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос одного из болельщиков, стоит ли приглашать на должность главного тренера ЦСКА известного американского специалиста Рика Питино.
«У меня о тренере Питино двоякое мнение. Он был очень хорош в студенческом баскетболе. Затем развалил «Бостон», так и не поняв, что его „студенческие“ методы не подходят для профессионалов. Его два захода в „Панатинаикос“ показали, что и в преклонном для тренера возрасте Рик удивительно успешно руководит командой в матчах.
А прогресс некоторых игроков Пао (Папапетреу, Митоглу, Папаяннис) показал, что и тренировочный процесс Питино может организовать на высоком уровне. Не думаю, что конкретно Питино был бы полезен ЦСКА. Однако направление поиска — тренер с опытом работы в NCAA — может оказаться плодотворным", — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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