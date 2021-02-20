Карри эмоционально ответил, жалеет ли о том, что «Уорриорз» не выбрали Ламело Болла
Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри эмоционально ответил на вопрос, жалеет ли, что руководство клуба на драфте-2020 не выбрало защитника Ламело Болла, который в итоге стал игроком «Шарлотт Хорнетс».
«Вам, журналистам, действительно нужны такие истории, да? Понимаю, что каждый пытается определить новичков в своих рейтингах, но, надеюсь, они не следят за этим каждый день. Они играют в баскетбол и должны знать, что впереди их ждёт классная и долгая карьера.
Не так уж и важно, первое, второе, третье или десятое место кто-то занимает в вашем рейтинге. Важно, чтобы они прогрессировали", — приводит слова Карри The Athletic.
Напомним, что «Уорриорз» на драфте выбрали центрового Джеймса Уайзмена.
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