Карри эмоционально ответил, жалеет ли о том, что «Уорриорз» не выбрали Ламело Болла

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри эмоционально ответил на вопрос, жалеет ли, что руководство клуба на драфте-2020 не выбрало защитника Ламело Болла, который в итоге стал игроком «Шарлотт Хорнетс».

«Вам, журналистам, действительно нужны такие истории, да? Понимаю, что каждый пытается определить новичков в своих рейтингах, но, надеюсь, они не следят за этим каждый день. Они играют в баскетбол и должны знать, что впереди их ждёт классная и долгая карьера.

Не так уж и важно, первое, второе, третье или десятое место кто-то занимает в вашем рейтинге. Важно, чтобы они прогрессировали", — приводит слова Карри The Athletic.

Напомним, что «Уорриорз» на драфте выбрали центрового Джеймса Уайзмена.