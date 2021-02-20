Экс-игрок ЦСКА Коста Куфос определился с местом продолжения карьеры

Бывший центровой ЦСКА Коста Куфос определился с местом продолжения карьеры. В скором времени игрок подпишет контракт с пирейским «Олимпиакосом», сообщает обозреватель Маттео Андреани на своей странице в «Твиттере».

Контракт будет рассчитан до 2022 года.

Куфос — 23-й номер драфта НБА 2008 года. На ярмарке талантов он был выбран клубом «Юта Джаз». В НБА провёл 11 сезонов. За это время успел выступить в составе «Миннесоты Тимбервулвз», «Мемфис Гриззлиз», «Денвер Наггетс», а также «Сакрамент Кингз».

В регулярных чемпионатах на его счету 686 матчей, в которых он набирал 5,7 очка и собирал 5,0 подбора. В 2019 году Куфос попробовал силы в Европе — перешёл в ЦСКА, но не сумел закрепиться в стане «армейцев».