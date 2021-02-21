Сергей Базаревич: сидеть на Боломбое, как собака на сене, не собираемся

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвёл итоги встречи отбора на Евробаскет-2022 с Северной Македонией и поделился ожиданиями от матча с командой Эстонии.



«С Северной Македонией мы начали не так, как хотели. В защите — нормально, а в нападении совершили несколько потерь, которые привели к легким очкам соперников. Потом это исправили — и игра сразу изменилась. Плюс во второй половине не всегда все было стройно, когда мы начали экспериментировать с составом. Главное, что отношение было правильное. Тяжело некоторые вещи играть с листа. Как обычно, хотелось что-то такое придумать. И порой недотренированность сказывается — запутываю игроков. Возможно, это моя проблема, а не их.



У нас была договоренность с клубом, если решим задачу в пятницу, то не будем оставлять Семена и Джоэла на второй матч. На того же Боломбоя нам хотелось бы посмотреть побольше, с прицелом на будущее. Но и сидеть на нем, как собака на сене, не собираемся. Да, мы хотим обыграть Эстонию, но в то же время хотим посмотреть ребят в деле. И Савков, и Квитковских включены в заявку.



Эстонцы еще не решили свою задачу, насколько понимаю. У них талантливые молодые ребята, играют в сильных европейских чемпионатах, в лиге ВТБ. Не думаем, что у сборной Эстонии иссякнет энтузиазм и она не будет хотеть победить. У соперников не очень получилась игра с нами в Таллине, наверняка они настроены реабилитироваться. Но и мы хотим сыграть с полной отдачей», — приводит слова Базаревича пресс-служба Российской федерации баскетбола.