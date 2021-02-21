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Россия разгромила Эстонию и заняла второе место в группе квалификации Евробаскета

Россия разгромила Эстонию и заняла второе место в группе квалификации Евробаскета
Баскетбол / Сборная России 0
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В Перми завершился матч квалификации чемпионата Европы, в котором сборная России встречалась с командой Эстонии. После победы над Северной Македонией в минувшем матче, благодаря которой подопечные Базаревича досрочно завоевали путёвку на Евробаскет, тренерский штаб привнёс в состав некоторые изменения.

Тем не менее это не помешало россиянам одержать над гостями из Прибалтики уверенную победу. На протяжении трёх четвертей эстонцы оказывали достойное сопротивление, но в заключительном отрезке уступили сразу 15 очков. В результате Россия одержала победу с разгромным счётом — 75:52. Самым результативным в составе победителей стал Евгений Бабурин, набравший 14 очков. За сборную сыграли Павел Савков, Антон Астапкович и Антон Квитковских. В составе Эстонии лучшим стал Яннари Йоэсаар. Он стал единственным игроком, набравшим двузначное количество очков — 10.

Россия благодаря победе обеспечила себе второе место в группе. На первой строчке Италия. За третье место поспорят Эстония и Северная Македония в очной встрече 22 февраля.

ЧЕ-2022 (м) - квалификация. Группа B. 5-й тур
21 февраля 2021, воскресенье. 18:00 МСК
Россия
Окончен
75 : 52
Эстония
Россия: Бабурин - 14, Воронцевич - 13, М. Кулагин - 12, Ивлев - 8, Астапкович - 7, Комолов - 7, Savkov - 3, Ильницкий - 3, Квитковских - 3, Мотовилов - 3, Стребков - 2, Валиев
Эстония: Ёэсаар - 10, Дрелл - 9, Котсар - 8, Кулламае - 8, Дорбек - 5, Нургер - 4, Розенталь - 4, Хермет - 4, Kirves, Puidet, Лаане, Сокк
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