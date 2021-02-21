Россия разгромила Эстонию и заняла второе место в группе квалификации Евробаскета

В Перми завершился матч квалификации чемпионата Европы, в котором сборная России встречалась с командой Эстонии. После победы над Северной Македонией в минувшем матче, благодаря которой подопечные Базаревича досрочно завоевали путёвку на Евробаскет, тренерский штаб привнёс в состав некоторые изменения.

Тем не менее это не помешало россиянам одержать над гостями из Прибалтики уверенную победу. На протяжении трёх четвертей эстонцы оказывали достойное сопротивление, но в заключительном отрезке уступили сразу 15 очков. В результате Россия одержала победу с разгромным счётом — 75:52. Самым результативным в составе победителей стал Евгений Бабурин, набравший 14 очков. За сборную сыграли Павел Савков, Антон Астапкович и Антон Квитковских. В составе Эстонии лучшим стал Яннари Йоэсаар. Он стал единственным игроком, набравшим двузначное количество очков — 10.

Россия благодаря победе обеспечила себе второе место в группе. На первой строчке Италия. За третье место поспорят Эстония и Северная Македония в очной встрече 22 февраля.