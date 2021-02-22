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В «Хьюстоне» прояснили ситуацию с отчислением Демаркуса Казинса

В «Хьюстоне» прояснили ситуацию с отчислением Демаркуса Казинса
Баскетбол / НБА 0
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Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Стивен Сайлас прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что клуб отчислит из команды центрового Демаркуса Казинса.

Накануне инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что «Хьюстон» и Казинс планируют расстаться в ближайшие дни.

«Сегодня Демаркус был на тренировке. Завтра он будет на игре и продолжит работать. Я знаю, что ходят разговоры о том, что нас ждёт впереди, но на данный момент это всего лишь слухи», – приводит в «Твиттере» слова Сайласа журналист USA Today Майкл Скотто.

В межсезонье Казинс заключил с техасским клубом однолетний контракт на $ 2,3 млн. Центровой пропустил прошлый год, восстанавливаясь после разрыва крестообразной связки. До этого Казинс также залечивал травму ахилла.

В нынешнем регулярном чемпионате 30-летний центровой провёл за «Хьюстон» 25 матчей, набирая в среднем 9,6 очка и 7,6 подбора.

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