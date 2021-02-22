«Хьюстон» включил двух новых игроков в список трансферных целей

Руководство «Хьюстон Рокетс» включило в список потенциальных трансферных целей двух свободных агентов, сообщает The Athletic. В сферу интересов «Рокетс» попали бывший центровой «Атланта Хокс» Дуэйна Дедмона и экс-форварда «Милуоки Бакс» Эрсана Ильясовы.



31-летний Дуэйн Дедмон перед стартом сезона был обменян в «Детрой Пистонс» из «Атланты», однако новый клуб отчислил игрока, расписав его контракт по стретчу. В составе «Атланты» в прошлом сезоне Дедмон в среднем набирал 8,1 очка и совершал 8,2 подбора за игру.



Что касается Ильясовы, то он был списан из платёжной ведомости «Милуоки» перед стартом сезона-2020/2021. В прошлом сезоне он принял участие в 63 встречах, в среднем набирая 6,6 очка и совершая 4,8 подбора за 15 минут 39 секунд игрового времени.