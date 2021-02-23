«Лейкерс» совершили отчисление игрока для освобождения места в заявке

Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принял решение расстаться с защитником Куинном Куком, утверждает инсайдер Шэмс Чарания. По данным источника, калифорнийцы хотят освободить место в заявке.

Ожидается, что «Лейкерс» попытаются подписать контракт с центровым Демаркусом Казинсом, который в ближайшее время покинет «Хьюстон Рокетс». В нынешнем сезоне Кук провёл 16 матчей за «Лейкерс». В среднем он набирал 2,1 очка. Куинн является двукратным чемпионом НБА (2018 и 2020).

Примечательно, что Казинс уже выступал за «Лейкерс». Он защищал цвета команды в сезоне-2019/2020, но тогда так и не провёл ни одного матча за калифорнийцев. Центровой залечивал травму колена, которую он получил во время межсезонной подготовки. В нынешнем сезоне Казинс в среднем за «Хьюстон» набирает 9,6 очка, 7,6 подбора и 2,6 передачи.