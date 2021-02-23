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Стало известно, что не устраивало Казинса в «Хьюстоне»

Стало известно, что не устраивало Казинса в «Хьюстоне»
Баскетбол / НБА 0

Сегодня, 23 февраля, стало известно, что руководство «Хьюстон Рокетс» приняло окончательное решение расстаться с центровым Демаркусом Казинсом. Теперь же стало известно, что пошло не так в отношениях между игроком и клубом.

Источники ESPN сообщают, что Казинс был недоволен ролью резервиста и хотел получать больше игрового времени. На деле же Демаркус подменял Кристиана Вуда, на которого и делал ставку тренерский штаб как на основного центрового. При этом в «Хьюстоне» исключали возможность одновременного нахождения на паркете Казинса и Вуда.

Напомним, Казинс проводил дебютный сезон в составе команды из Техаса. В нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 25 матчах, набирая в них 9,6 очка и собирая 7,6 подбора.

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