Стало известно, что не устраивало Казинса в «Хьюстоне»

Сегодня, 23 февраля, стало известно, что руководство «Хьюстон Рокетс» приняло окончательное решение расстаться с центровым Демаркусом Казинсом. Теперь же стало известно, что пошло не так в отношениях между игроком и клубом.

Источники ESPN сообщают, что Казинс был недоволен ролью резервиста и хотел получать больше игрового времени. На деле же Демаркус подменял Кристиана Вуда, на которого и делал ставку тренерский штаб как на основного центрового. При этом в «Хьюстоне» исключали возможность одновременного нахождения на паркете Казинса и Вуда.

Напомним, Казинс проводил дебютный сезон в составе команды из Техаса. В нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 25 матчах, набирая в них 9,6 очка и собирая 7,6 подбора.