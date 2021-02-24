Кармело Энтони объяснил, почему никогда не объединялся в команде с Леброном Джеймсом

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони объяснил, почему не перешёл в «Майами Хит», когда за команду выступали звёздные игроки Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд.

«Мы все могли перейти в «Майами». Тогда мы бы там оказались сразу вчетвером. Нам бы пришлось пойти на сокращение зарплат. Думаю, что тогда всем ребятам приходилось идти на это. Но тогда сразу возникал вопрос, а какие будут суммы? Стоит ли так поступать?» — приводит слова Энтони Fadeaway World.

В минувшем сезоне Кармело провёл за «Блэйзерс» 58 матчей, в которых набирал 15,4 очка и 6,3 подбора. Ранее Энтони выступал за «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». Кармело — семикратный участник Матча звёзд НБА. В составе сборной Соединённых Штатов он трижды становился чемпионом Олимпийских игр: в Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро. В 2013 году он стал самым результативным игроком регулярного чемпионата НБА.