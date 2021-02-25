Дабл-даблы Батлера и Адебайо принесли «Майами» пятую победу подряд

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Майами Хит» обыграл «Торонто Рэпортс» со счётом 116:108, одержав пятую победу кряду.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер, отметившийся дабл-даблом, — 27 очков, 8 подборов и 10 передач. Ещё один дабл-дабл на счету центрового Эдриса Адебайо – 19 очков, 12 подборов и 4 передачи.

В других матчах игрового дня 32 очка Уильямсона помогли «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграть «Детройт Пистонс» (128:118), «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете разобрался с «Сан-Антонио Спёрс» (102:99), а «Чикаго Буллз» в овертайме одолел «Миннесоту Тимбервулвз» (133:126 ОТ).