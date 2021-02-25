Дабл-даблы Батлера и Адебайо принесли «Майами» пятую победу подряд
В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Майами Хит» обыграл «Торонто Рэпортс» со счётом 116:108, одержав пятую победу кряду.
Лучшую результативность в матче продемонстрировал лёгкий форвард «Майами» Джимми Батлер, отметившийся дабл-даблом, — 27 очков, 8 подборов и 10 передач. Ещё один дабл-дабл на счету центрового Эдриса Адебайо – 19 очков, 12 подборов и 4 передачи.
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
116 : 108
Торонто Рэпторс
Торонто
Майами Хит: Батлер - 27, Адебайо - 19, Робинсон - 17, Горан Драгич - 15, Игуодала - 12, Винсент - 11, Нанн - 7, Олиник - 7, Ачиува - 1, Брэдли, Леонард, Окпала, Сильва, Страс, Харклесс, Хаслем, Хироу
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 24, Лоури - 24, Пауэлл - 17, Ануноби - 14, Буше - 11, Бэйнс - 7, Дэвис - 6, Сиакам - 5, Бембри, Ватанабэ, Джонсон, Маккоу, Томас, Уотсон, Флинн, Харрис
В других матчах игрового дня 32 очка Уильямсона помогли «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграть «Детройт Пистонс» (128:118), «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете разобрался с «Сан-Антонио Спёрс» (102:99), а «Чикаго Буллз» в овертайме одолел «Миннесоту Тимбервулвз» (133:126 ОТ).
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
128 : 118
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 32, Ингрэм - 27, Адамс - 14, Болл - 12, Бледсо - 11, Харт - 11, Редик - 7, Эрнангомес - 6, Льюис - 5, Александер-Уолкер - 3, Габриэль, Магней, Маршалл, Мелли, Торнвелл, Хэйс
Детройт Пистонс: Джексон - 25, Пламли - 21, Бей - 13, Ли - 13, Михайлюк - 12, Смит - 11, Стюарт - 11, Эллингтон - 7, Думбуйа - 3, Джексон - 2, Грант, Гриффин, Макгрудер, Окафор, Райт, Сирвидис, Хейз
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
102 : 99
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 42, Дорт - 16, Хорфорд - 16, Мускала - 7, Джексон - 5, Диалло - 5, Роби - 5, Маледон - 3, Уильямс - 3, Ариза, Базли, Браун, Джером, Миллер, Покушевски, Хилл, Холл
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 27, Миллз - 15, Уокер - 12, Олдридж - 11, Бэйтс-Диоп - 9, Лайлз - 8, Пёлтль - 7, Джонс - 4, Саманич - 4, Ойбанкс - 2, Васселл, Гэй, Дерозан, Джонсон, Уайт, Уэзерспун
НБА - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
133 : 126
ОТ
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Чикаго Буллз: Лавин - 35, Уайт - 20, Картер - 17, Саторански - 16, Янг - 14, Уильямс - 13, Валентайн - 10, Темпл - 5, Арчидиаконоу - 3, Гэффорд, Дотсон, Корнет, Маркканен, Мокока, Портер, Фелисио, Хатчинсон
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 25, Таунс - 24, Эдвардс - 21, Вандербилт - 16, Рид - 13, Ноуэлл - 12, Рубио - 9, Окоги - 4, Макдэниелс - 2, Дэвис, Калвер, Лейман, Маклафлин, Расселл, Эрнангомес
Рекомендуем вам
- 25 февраля 2021
-
06:44
-
06:21
-
00:38
- 24 февраля 2021
-
23:50
-
23:05
-
21:58
-
20:57
-
18:56
-
17:58
-
16:57
-
15:28
-
14:51
-
14:13
-
13:09
-
13:02
-
12:01
-
11:20
-
10:48
-
10:26
-
09:52
-
09:16
-
08:35
-
08:23
-
07:22
-
01:00
- 23 февраля 2021
-
23:59
-
23:01
-
22:53
-
21:25
-
20:20
-
19:27
-
18:19
-
17:59
-
16:47
-
16:22
Партнерский контент
Рекомендуем вам