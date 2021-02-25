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НБА назвала замену Энтони Дэвиса на Матч звёзд

НБА назвала замену Энтони Дэвиса на Матч звёзд
Баскетбол / НБА 0
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НБА приняла решение, что защитник «Финикс Санз» Девин Букер заменит в Матче всех звёзд травмированного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

24-летний Букер второй год подряд получает вызов на Матч звёзд. Также от «Финикса» в игре примет участие разыгрывающий Крис Пол.

В нынешнем сезоне Букер набирает 24,7 очка, 4,3 передачи и 3,8 подбора за матч, реализуя 50,1% бросков с игры и 38,1% трёхочковых.

Напомним, в стартовый состав на Матч звёзд в Западной конференции выбраны: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»). Восток представят: Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерз»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»).

Матч всех звёзд НБА состоится 7 марта в Атланте.

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