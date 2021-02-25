НБА назвала замену Энтони Дэвиса на Матч звёзд

НБА приняла решение, что защитник «Финикс Санз» Девин Букер заменит в Матче всех звёзд травмированного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса. Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Шэмс Чарания.
24-летний Букер второй год подряд получает вызов на Матч звёзд. Также от «Финикса» в игре примет участие разыгрывающий Крис Пол.
В нынешнем сезоне Букер набирает 24,7 очка, 4,3 передачи и 3,8 подбора за матч, реализуя 50,1% бросков с игры и 38,1% трёхочковых.
Напомним, в стартовый состав на Матч звёзд в Западной конференции выбраны: Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»). Восток представят: Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерз»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»).
Матч всех звёзд НБА состоится 7 марта в Атланте.
- 25 февраля 2021
-
10:52
-
10:21
-
09:38
-
09:27
-
09:11
-
08:46
-
06:44
-
06:21
-
00:38
- 24 февраля 2021
-
23:50
-
23:05
-
21:58
-
20:57
-
18:56
-
17:58
-
16:57
-
15:28
-
14:51
-
14:13
-
13:09
-
13:02
-
12:01
-
11:20
-
10:48
-
10:26
-
09:52
-
09:16
-
08:35
-
08:23
-
07:22
-
01:00
- 23 февраля 2021
-
23:59
-
23:01
-
22:53
-
21:25