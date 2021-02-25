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К «Зениту» присоединился новый игрок

К «Зениту» присоединился новый игрок
Баскетбол / Евролига 0
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Американский центровой Тарик Блэк, подписавший контракт с санкт-петербургским «Зенитом», спустя месяц присоединился к своей новой команде. Об этом сообщает «Фонтанка».

О соглашении с Блэком было объявлено ещё 14 января. Однако из-за сложностей, связанных с оформлением документов, баскетболист смог прибыть из США в Санкт-Петербург только сейчас.

Профессиональную карьеру Блэк начал в клубе НБА «Хьюстон Рокетс» в 2014 году, отлично проявив себя в Летней лиге. В декабре 2014-го пополнил ряды «Лос-Анджелес Лейкерс». В составе «озёрников» провёл более 140 матчей. В июле 2017-го вернулся в «Хьюстон», с которым в этом сезоне вышел в плей-офф. Всего в НБА провёл четыре сезона и 220 матчей, набирая в среднем 4,9 очка и 4,7 подбора. После НБА Блэк выступал за «Маккаби» из Тель-Авива и провёл за клуб в Евролиге 37 матчей.

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