На Кристапса Порзингиса появился новый претендент

Менеджмент «Вашингтон Уизардс» изучает возможность усилить состав тяжёлым форвардом «Даллас Маверикс» Кристапсом Порзингисом.



«Уизардс» входят в число команд, наблюдающих за Кристапсом Порзингисом», — сообщается в твиттер-аккаунте NBA Central.



«Даллас» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Спад в игре Порзингиса вызывает беспокойство руководства команды. В «Маверикс» сомневаются, что Кристапс сможет принести ожидаемую пользу при игре в обороне. Латвийский баскетболист, подписавший прошлым летом пятилетний контракт на $ 158,3 млн, пропустил начало сезона из-за операции на колене, которую он перенёс 9 октября. После травмы Порзингис пока никак не может набрать форму.



Ранее сообщалось, что руководство «Маверикс» контактировало с боссами «Голден Стэйт Уорриорз», чтобы выяснить, насколько калифорнийцам интересен был бы Порзингис.