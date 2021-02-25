ЦСКА обновил информацию о кадровой ситуации в команде

Пресс-служба московского ЦСКА перед матчем регулярного чемпионата Евролиги с греческим «Олимпиакосом» сообщила о кадровой ситуации в команде.

«Майк Джеймс, вынужденный отправиться в США из-за несчастья в семье, вернулся в Москву в прошедшую среду, принял участие в нескольких командных тренировках и поработал над возвращением физической формы.

Притом что тренерский штаб вновь получил в своё распоряжение Токо Шенгелию, который восстановился после травмы колена, ЦСКА не обошёлся без потерь. На одном из занятий снова повредил голеностопный сустав Дэниел Хэкетт. Сейчас итальянский защитник занимается восстановлением по индивидуальной программе. Также вне игры остаются Никола Милутинов, который пропустит остаток сезона после операции на плече (серб присоединился к команде в Афинах), и Андрей Лопатин, который также перенёс операцию на кисти правой руки.

С основной командой в рамках подготовки к предстоящему матчу много работали парни из ЦСКА-2 – Александр Евсеев, Макар Коновалов и Даниил Кочергин. Все трое остались в расположении «дубля», — сообщается на сайте красно-синих.