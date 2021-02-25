Андрей Кириленко оценил шансы сборной России на участие в Олимпиаде

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко оценил перспективы сборной России на Олимпийских играх 2021 года.



«Конечно, шансы есть. Но, на мой взгляд, будет очень сложно. На самом деле все соперники по группе достались нам очень ровные. Например, в составе сборной Германии пять баскетболистов играют в Национальной баскетбольной ассоциации. Серьёзные соперники – Бразилия, Хорватия и, как ни странно, Тунис. Обычно африканские команды не очень сильно играют в баскетбол. Но это не тот случай. У Туниса очень интересная сборная. Единственное, не знаю сборную Мексику. Это единственная команда в нашей группе – тёмная лошадка для меня. Поэтому в каждой игре может случиться всё что угодно.

Многое будет зависеть от селекции в состав сборной России, которую мы проведём перед отборочным турниром, от отсутствия травм у наших ведущих игроков, от времени, которое останется на восстановление и подготовку. Сезон у нас заканчивается в середине июня, а уже в конце июня стартует квалификация на Олимпиаду. Сейчас трудно предвидеть, насколько вымотаны после национального чемпионата будут игроки и в какой форме они смогут подойти к матчам за путёвку на Игры. Есть ещё ряд маленьких нюансов, которые будут влиять на результат отборочного турнира», — приводит слова Кириленко Tverisport.