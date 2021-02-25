НБА приняла решение по Матчу восходящих звёзд

НБА объявила, что традиционный Матч восходящих звёзд в этом году проводиться не будет, сообщает обозреватель Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».



Матч новичков и второгодок не умещается в плотное расписание мероприятий Матча звёзд, которые пройдут в один день — 7 марта в Атланте. При этом НБА сообщила, что объявит составы команд на Матч восходящих звёзд и тем самым отметит лучших молодых баскетболистов лиги…



Будут названы составы команд восходящих звёзд США и восходящих звёзд мира. В каждую команду войдут по 10 баскетболистов, проводящих первый или второй сезон в НБА. В выборе игроков примут участие помощники главных тренеров, тренерский штаб каждой из 30 команд НБА будет иметь один голос.