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НБА приняла решение по Матчу восходящих звёзд

НБА приняла решение по Матчу восходящих звёзд
Баскетбол / НБА 0

НБА объявила, что традиционный Матч восходящих звёзд в этом году проводиться не будет, сообщает обозреватель Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».

Матч новичков и второгодок не умещается в плотное расписание мероприятий Матча звёзд, которые пройдут в один день — 7 марта в Атланте. При этом НБА сообщила, что объявит составы команд на Матч восходящих звёзд и тем самым отметит лучших молодых баскетболистов лиги…

Будут названы составы команд восходящих звёзд США и восходящих звёзд мира. В каждую команду войдут по 10 баскетболистов, проводящих первый или второй сезон в НБА. В выборе игроков примут участие помощники главных тренеров, тренерский штаб каждой из 30 команд НБА будет иметь один голос.

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