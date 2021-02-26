Златан Ибрагимович жёстко прошёлся по Леброну Джеймсу

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович раскритиковал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. По мнению шведского футболиста, Леброн слишком активно лезет в политику, чего он делать не должен.
«Леброн – один из лучших игроков в истории НБА. Он феноменален на площадке и творит что-то невероятное. Но я полностью против того, чтобы спортсмены лезли в политику.
Каждый из нас должен делать своё дело. Я играю в футбол. Делаю всё, что могу. У меня есть поддержка и доступ к большой аудитории. Но это не значит, что я должен лезть в политику и чему-то учить своих болельщиков. Так заблуждаются многие известные люди. Они слишком уверены в себе и считают, что могут добиться успехов во всём. Я думаю, что надо держаться подальше от политики. И речь идёт не только о Леброне», — цитирует Ибрагимовича USA Today.
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