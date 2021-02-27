«Лейкерс» обыграли «Портленд», «Голден Стэйт» взял реванш у «Шарлотт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 102:93.

Лучшими на площадке в составе победителей стали Леброн Джеймс (28 очков и 11 подборов), Деннис Шрёдер (22 очка) и Монтрезл Харрелл (17 очков и 9 подборов). У «Портленда» наиболее результативными в игре были Дэмьен Лиллард (35 очков), Гари Трент (19 очков) и Энес Кантер (11 очков и 17 подборов).

В другом матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» дома победил «Шарлотт Хорнетс» со счётом 130:121, взяв реванш за недавнее поражение в гостях (100:102). Лучшими в составе «Уорриорз» были Стефен Карри (29 очков и 9 передач), Келли Убре (25 очков) и Эндрю Уиггинс (17 очков). Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 11 очков, 19 передач и 12 подборов. У «Хорнетс» наиболее заметными в игре были Малик Монк (25 очков), Терри Розир (24 очка) и Ламело Болл (22 очка).

Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Лос-Анджелес Клипперс» – «Мемфис Гриззлиз» (119:99), «Майами Хит» – «Юта Джаз» (124:116), «Бостон Селтикс» – «Индиана Пэйсерс» (118:112), «Торонто Рэпторс» – «Хьюстон Рокетс» (122:111), «Чикаго Буллз» – «Финикс Санз» (97:106), «Оклахома-Сити Тандер» – «Атланта Хоукс» (118:109), «Детройт Пистонс» – «Сакраменто Кингз» (107:110).