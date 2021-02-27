Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Лейкерс» обыграли «Портленд», «Голден Стэйт» взял реванш у «Шарлотт»

«Лейкерс» обыграли «Портленд», «Голден Стэйт» взял реванш у «Шарлотт»
Баскетбол / НБА 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 102:93.

Лучшими на площадке в составе победителей стали Леброн Джеймс (28 очков и 11 подборов), Деннис Шрёдер (22 очка) и Монтрезл Харрелл (17 очков и 9 подборов). У «Портленда» наиболее результативными в игре были Дэмьен Лиллард (35 очков), Гари Трент (19 очков) и Энес Кантер (11 очков и 17 подборов).

В другом матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» дома победил «Шарлотт Хорнетс» со счётом 130:121, взяв реванш за недавнее поражение в гостях (100:102). Лучшими в составе «Уорриорз» были Стефен Карри (29 очков и 9 передач), Келли Убре (25 очков) и Эндрю Уиггинс (17 очков). Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл из 11 очков, 19 передач и 12 подборов. У «Хорнетс» наиболее заметными в игре были Малик Монк (25 очков), Терри Розир (24 очка) и Ламело Болл (22 очка).

Также в НБА прошли ещё семь матчей: «Лос-Анджелес Клипперс» – «Мемфис Гриззлиз» (119:99), «Майами Хит» – «Юта Джаз» (124:116), «Бостон Селтикс» – «Индиана Пэйсерс» (118:112), «Торонто Рэпторс» – «Хьюстон Рокетс» (122:111), «Чикаго Буллз» – «Финикс Санз» (97:106), «Оклахома-Сити Тандер» – «Атланта Хоукс» (118:109), «Детройт Пистонс» – «Сакраменто Кингз» (107:110).

НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 93
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Шрёдер - 22, Харрелл - 17, Карузо - 10, Марк Газоль - 8, Колдуэлл-Поуп - 5, Кузма - 4, Моррис - 4, Хортон-Такер - 4, Адетокунбо, Дадли, Джонс, Дэвис, Кейкок, Маккинни, Мэттьюз
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 35, Трент-мл. - 19, Джонс - 11, Кантер - 11, Худ - 6, Ковингтон - 4, Энтони - 4, Саймонс - 3, Блевинс, Джайлс, Коллинс, Литтл, Макколлум, Нуркич, Эллеби
НБА - регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
130 : 121
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 29, Убре - 27, Уиггинс - 17, Уайзмен - 16, Грин - 11, Ли - 10, Луни - 10, Пэскелл - 6, Бэйзмор - 2, Уонамэйкер - 2, Крисс, Манньон, Мюлдер, Пул, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон
Шарлотт Хорнетс: Монк - 25, Розир - 24, Болл - 22, Вашингтон - 15, Хэйворд - 12, Бриджес - 10, Мартин - 8, Макдэниелс - 4, Бийомбо - 1, Грэм, Дарлинг, Зеллер, Кэри, Мартин, Риллер, Ричардс
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021