Леброн покорил элитную отметку, присоединившись к Абдул-Джаббару, О'Нилу и Джонсону

Ранним утром 27 февраля по московскому времени в Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата между местными «Лейкерс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Команда из Калифорнии одержала победу со счётом 102:93. Наибольший вклад в успех внёс лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс. Форвард собрал коллекцию из 28 очков, 11 подборов, 7 передач, 4 перехватов и 3 блок-шотов.

Таким образом, он стал лишь пятым игроком в истории калифорнийского клуба, кому удавалось собрать за матч статистическую линейку с 25 очками, 10 подборами, 5 передачами, 3 перехватами и 3 блок-шотами. Подобное достижение 12 раз покорялось Кариму Абдул-Джаббару, по три раза — Владе Дивацу и Шакилу О'Нилу, дважды — Мэджику Джонсону.

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