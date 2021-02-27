Дрэймонд Грин обновил рекорды десятилетия и в истории франшизы «Голден Стэйт»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (130:121) оформил свой первый в нынешнем сезоне и 25-й в карьере трипл-дабл, обновив рекорд в истории калифорнийской франшизы.



Грин набрал 11 очков, сделал 19 передач и 12 подборов за 36 минут. 19 передач в одном матче стали для 30-летнего баскетболиста рекордным показателем в карьере. Предыдущий рекорд – 16. В последний раз отметку 19 передач в составе «Уорриорз» покорял Бэрон Дэвис в 2008 году. Грин оформил трипл-дабл уже в третьей четверти матча. В предыдущих 11 матчах Грин набирал в среднем 6,9 очка, 7,4 подбора, 11,0 передачи, 1,5 перехвата и 1,5 блок-шота.

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