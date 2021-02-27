Энес Кантер обратился к Златану Ибрагимовичу, сделавшему выпад в адрес Леброна

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер прокомментировал слова нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, который заявил, что форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу следует воздерживаться от политических высказываний.
«Кто-нибудь, скажите это Ибрагимовичу. Между политическими взглядами и выступлением против преследования, притеснения и обличением диктаторов есть разница. «Жизни темнокожих важны» – это не политическое заявление. Это выступление против притеснения. В Америке мы называем это свободой слова», – написал Кантер на своей странице в «Твиттере».
Ранее Джеймс ответил на заявление Ибрагимовича. Он отметил: «Использую свою платформу, чтобы продолжать проливать свет на все, что может происходить не только в моем сообществе, но и по всей стране, и во всем мире».
- 27 февраля 2021
-
12:48
-
12:13
-
11:46
-
11:20
-
10:01
-
09:44
-
08:46
-
06:58
-
00:58
-
00:05
- 26 февраля 2021
-
23:17
-
22:41
-
21:59
-
20:19
-
19:30
-
18:28
-
17:33
-
16:52
-
16:30
-
15:39
-
14:42
-
14:21
-
13:43
-
13:02
-
12:50
-
11:55
-
11:30
-
10:37
-
10:01
-
09:28
-
09:02
-
08:12
-
07:22
-
01:01
-
00:26