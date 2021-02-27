Энес Кантер обратился к Златану Ибрагимовичу, сделавшему выпад в адрес Леброна

Центровой «Портленд Трэйл Блэйзерс» Энес Кантер прокомментировал слова нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича, который заявил, что форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу следует воздерживаться от политических высказываний.



«Кто-нибудь, скажите это Ибрагимовичу. Между политическими взглядами и выступлением против преследования, притеснения и обличением диктаторов есть разница. «Жизни темнокожих важны» – это не политическое заявление. Это выступление против притеснения. В Америке мы называем это свободой слова», – написал Кантер на своей странице в «Твиттере».

Ранее Джеймс ответил на заявление Ибрагимовича. Он отметил: «Использую свою платформу, чтобы продолжать проливать свет на все, что может происходить не только в моем сообществе, но и по всей стране, и во всем мире».