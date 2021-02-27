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УНИКС разгромил «Нижний Новгород», выиграв первую четверть — 24:3

УНИКС разгромил «Нижний Новгород», выиграв первую четверть — 24:3
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Казани завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором УНИКС принимал «Нижний Новгород». Хозяева сразу же завладели инициативой и, полностью закрыв атаку гостей, после первой четверти вели с преимуществом более чем в 20 очков — 24:3.

Во второй четверти гости немного пришли в себя после стартового провала и отыграли 3 очка — 42:24. Тем не менее уже в третьей десятиминутке казанцы совершили ещё один мощный рывок, доведя разницу до 30 очков — 66:36. В заключительные десять минут матча УНИКС контролировал происходящее на паркете и оформил победу со счётом 87:56.

Самым результативным в составе победителей стал Окаро Уайт, набравший 16 очков. У «Нижнего Новгорода» 11 очков в активе Кейси Шеперда.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
27 февраля 2021, суббота. 15:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
87 : 56
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
УНИКС: Уайт - 16, Узинский - 15, Смит - 11, Теодор - 8, Холланд - 8, Браун - 7, Морган - 6, Жбанов - 5, Клименко - 4, Колесников - 3, Разумов - 2, Сергеев - 2
Нижний Новгород: Шеферд - 11, Комолов - 8, Чадов - 8, Стребков - 6, Бабурин - 5, Ганькевич - 5, Петрасек - 5, Астапкович - 4, Гаврилович - 2, Торопов - 2, Герасимов, Платонов
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