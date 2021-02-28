«Даллас» на выезде крупно обыграл «Бруклин», «Филадельфия» оступилась с аутсайдером

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА с участием «Бруклин Нетс» и «Даллас Маверикс». «Бруклин» потерпел поражение со счётом 98:115 прервав свою 8-матчевую победную серию.
Лучшую результативность в матче продемонстрировал защитник «Бруклина» Джеймс Харден, набравший 29 очков и совершивший 7 подборов и 6 передач. Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс разыгрывающий Лука Дончич – 27 очков, 6 подборов и 7 передач.
В других поединках игрового дня «Вашингтон Уизардс» обыграл на домашнем паркете «Миннесоту Тимбервулвз» (128:112), «Филадельфия Сиксерс» в овертайме уступил «Кливленд Кавальерс» (109:112 ОТ), «Нью-Йорк Никс» победил «Индиану Пэйсерс» (110:107), «Оклахома-Сити Тандер» разгромно проиграл «Денвер Наггетс» (96:126), «Юта Джаз» на выезде разобрался с «Орландо Мэджик» (124:109), а «Сан-Антонио Спёрс» дома в упорном поединке победил «Нью-Орлеан Пеликанс» (117:114).
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