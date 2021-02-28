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«Даллас» на выезде крупно обыграл «Бруклин», «Филадельфия» оступилась с аутсайдером

«Даллас» на выезде крупно обыграл «Бруклин», «Филадельфия» оступилась с аутсайдером
Баскетбол / НБА 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Барклайс-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА с участием «Бруклин Нетс» и «Даллас Маверикс». «Бруклин» потерпел поражение со счётом 98:115 прервав свою 8-матчевую победную серию.

Лучшую результативность в матче продемонстрировал защитник «Бруклина» Джеймс Харден, набравший 29 очков и совершивший 7 подборов и 6 передач. Самый значительный вклад в победу «Далласа» внёс разыгрывающий Лука Дончич – 27 очков, 6 подборов и 7 передач.

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 04:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
98 : 115
Даллас Маверикс
Даллас
Бруклин Нетс: Харден - 29, Браун - 12, Грин - 12, Кьоцца - 9, Харрис - 9, Шамет - 9, Луваву-Кабарро - 6, Роберсон - 6, Джордан - 2, Клэкстон - 2, Кук - 2, Джонсон, Динвидди, Дюрант, Ирвинг, Перри, Шамперт
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Порзингис - 18, Брансон - 14, Хардуэй-младший - 13, Финни-Смит - 12, Ричардсон - 11, Бёрк - 6, Клебер - 6, Коли-Стайн - 6, Пауэлл - 2, Бей, Грин, Джонсон, Ивунду, Марьянович, Терри, Хинтон

В других поединках игрового дня «Вашингтон Уизардс» обыграл на домашнем паркете «Миннесоту Тимбервулвз» (128:112), «Филадельфия Сиксерс» в овертайме уступил «Кливленд Кавальерс» (109:112 ОТ), «Нью-Йорк Никс» победил «Индиану Пэйсерс» (110:107), «Оклахома-Сити Тандер» разгромно проиграл «Денвер Наггетс» (96:126), «Юта Джаз» на выезде разобрался с «Орландо Мэджик» (124:109), а «Сан-Антонио Спёрс» дома в упорном поединке победил «Нью-Орлеан Пеликанс» (117:114).

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
128 : 112
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Вашингтон Уизардс: Бил - 34, Дав. Бертанс - 19, Уэстбрук - 19, Мэтьюз - 18, Вагнер - 12, Лень - 10, Хатимура - 6, Бонга - 3, Нето - 3, Авдия - 2, Лопес - 2, Брайант, Браун, Гилл, Робинсон, Смит, Уинстон
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 23, Эдвардс - 21, Рид - 17, Ноуэлл - 15, Окоги - 12, Вандербилт - 11, Рубио - 6, Калвер - 3, Маклафлин - 2, Эрнангомес - 2, Бисли, Дэвис, Лейман, Макдэниелс, Расселл
НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
109 : 112
ОТ
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 42, Симмонс - 24, Милтон - 11, Грин - 9, Коркмаз - 8, Скотт - 5, Тибулл - 5, Карри - 4, Ховард - 1, Брэдли, Джо, Макси, Пуарье, Рид, Такер, Фергюсон, Харрис
Кливленд Кавальерс: Секстон - 28, Гарлэнд - 25, Окоро - 15, Аллен - 14, Дотсон - 10, Уиндлер - 8, Макги - 6, Уэйд - 6, Деллаведова, Драммонд, Лав, Нэнс, Осман, Принс, Стивенс, Томас
НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 107
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Нью-Йорк Никс: Рэндл - 28, Барретт - 24, Роуз - 17, Куикли - 10, Баллок - 9, Ноэль - 8, Бёркс - 5, Нтиликина - 5, Гибсон - 2, Топпин - 2, Браздейкис, Нокс, Пинсон, Пэйтон, Риверс, Робинсон, Харпер
Индиана Пэйсерс: Макдермотт - 20, Макконнелл - 17, Сабонис - 15, Холидэй - 13, Тёрнер - 11, Самнер - 9, Лэмб - 8, Холидей - 7, Битадзе - 5, Сэмпсон - 2, Боуэн, Брогдон, ЛеВерт, Леке, Мартин, Стэнли, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
96 : 126
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Базли - 22, Джером - 15, Роби - 15, Гилджес-Александер - 13, Уильямс - 12, Мускала - 8, Хорфорд - 6, Джексон - 2, Дорт - 2, Маледон - 1, Ариза, Браун, Диалло, Миллер, Покушевски, Хилл, Холл
Денвер Наггетс: Маррей - 26, Портер - 20, Йокич - 19, Бартон - 15, Моррис - 13, Дозьер - 9, Кампаццо - 9, Хэмптон - 6, Бол - 3, Ннаджи - 3, Хартенштайн - 2, Ховард - 1, Грин, Миллсэп, Уиттингтон, Харрис, Чанчар
НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
109 : 124
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Орландо Мэджик: Вучевич - 34, Фурнье - 16, Бэйкон - 13, Бамба - 11, Росс - 10, Рэндл - 8, Амину - 7, Картер-Уильямс - 5, Океке - 5, Айзек, Берч, Гордон, Кларк, Мане, Фульц, Эннис, Энтони
Юта Джаз: Митчелл - 31, Кларксон - 18, Инглс - 17, Ньянг - 13, Гобер - 12, Богданович - 10, Фэйворс - 10, О'Нил - 7, Они - 6, Азубуике, Брэнтли, Конли, Морган, Форрест, Хьюз
НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
117 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио Спёрс: Дерозан - 32, Олдридж - 21, Мюррей - 18, Уокер - 17, Миллз - 13, Лайлз - 10, Пёлтль - 6, Бэйтс-Диоп, Васселл, Гэй, Джонс, Джонсон, Ойбанкс, Саманич, Уайт, Уэзерспун
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 29, Уильямсон - 23, Бледсо - 19, Болл - 16, Эрнангомес - 12, Адамс - 7, Александер-Уолкер - 6, Харт - 2, Габриэль, Льюис, Магней, Маршалл, Мелли, Редик, Торнвелл, Хэйс
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