Гомельский назвал 3 игроков экстра-класса, которые сделают ЦСКА главным фаворитом Евролиги

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский считает, что приход одного из трёх звёздных разыгрывающих Евролиги сделал бы ЦСКА главным фаворитом турнира. Гомельский включил в список игрока «Барселоны» Ника Калатеса, баскетболиста «Анадолу Эфес» Василие Мицича и баскетболиста «Зенита» Кевина Пангоса.



«Вы абсолютно правы в том, что разыгрывающий — самое дефицитное амплуа в баскетболе на сегодняшний день. В Евролиге сейчас трое разыгрывающих экстра-класса — Калатес, Мицич и Пангос. Все трое на долгосрочных контрактах. Любой из них делает ЦСКА неоспоримым фаворитом Евролиги. Я бы порекомендовал внимательно присмотреться к следующим игрокам: Уокап, Хенри, Лапровиттола и Херманссон», — написал Гомельский на своём сайте.