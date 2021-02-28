Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Гомельский назвал 3 игроков экстра-класса, которые сделают ЦСКА главным фаворитом Евролиги

Гомельский назвал 3 игроков экстра-класса, которые сделают ЦСКА главным фаворитом Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский считает, что приход одного из трёх звёздных разыгрывающих Евролиги сделал бы ЦСКА главным фаворитом турнира. Гомельский включил в список игрока «Барселоны» Ника Калатеса, баскетболиста «Анадолу Эфес» Василие Мицича и баскетболиста «Зенита» Кевина Пангоса.

«Вы абсолютно правы в том, что разыгрывающий — самое дефицитное амплуа в баскетболе на сегодняшний день. В Евролиге сейчас трое разыгрывающих экстра-класса — Калатес, Мицич и Пангос. Все трое на долгосрочных контрактах. Любой из них делает ЦСКА неоспоримым фаворитом Евролиги. Я бы порекомендовал внимательно присмотреться к следующим игрокам: Уокап, Хенри, Лапровиттола и Херманссон», — написал Гомельский на своём сайте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021