Андрей Мальцев: «Зелёна-Гура» провела хороший матч и показала свою игру

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев поделился своим мнением после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зелёна-Гурой» (94:99).
«Поздравляю нашего соперника! «Зелена-Гура» провела хороший матч и показала свою игру, на что у нас не нашлось ответа. Мы много пропустили в защите — более 90 очков, даже при условии хорошего нападения. Игра решилась под нашим кольцом, где мы «успешно» проиграли подбор», — приводит слова Мальцева официальный сайт «Химок».
Напомним, в составе победителей 27 очков и 9 подборов на свой счет записал Джеффри Гроссел. У «Химок» Алексей Швед набрал 34 очка и отдал 7 результативных передач. «Зелёна Гура» одержала 11-ю победу в сезоне, команда занимает 5-е место в таблице. «Химки» с 7 победами при 8 поражениях идут на 8-й строчке.
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