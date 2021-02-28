«Тимма видит меня настоящую». Седокова со скандалом ушла с шоу Галкина

Супруга форварда «Химок» Яниса Тиммы, популярная певица Анна Седокова со скандалом покинула шоу Максима Галкина «Сегодня вечером». Передача была посвящена так называемым золушкам, и помимо Седоковой в студию пригласили Викторию Боню и Ольгу Бузову.

После на экране появился сюжет о Седоковой. В нём рассказывалось как о карьере певицы, так и о её личной жизни. В частности указывалось, что до отношений с Тиммой она трижды вступала в брак и в каждом из них родила по одному ребёнку. Седоковой не понравилось то, как подали этот сюжет.

«Предвзятый сюжет. В нём постоянно говорится: „Она вышла замуж и сразу развелась“. Мне кажется, что четыре года – это много. Да, кому-то повезло – он сразу нашёл единственную любовь. У меня, к сожалению, так не вышло. И те моменты формирования Золушки – бедная семья, отсутствие папы, мама, которая работала и пыталась нас прокормить, — конечно, отразились на мне. Я не доверяю мужчинам, совершала ошибки. Но человек, который сделал этот сюжет, — он клеймит женщину и осуждает её за то, что она пытается быть счастливой. Я должна была в 21 год уйти от мужа, который пил? И быть, как говорила моя мама, никому не нужная разведённая женщина?

Это очень некрасивый сюжет. Я безумно люблю мужа. Он подарил мне счастье и тот свет, который у меня есть. Я его выстрадала. Сейчас он с двумя детьми сидит в ресторане и ждёт меня. Я безумно люблю своего мужа. И безумно благодарна ему за то, что он, несмотря на такие выпуски, видит меня настоящую», — приводит слова Седоковой «Космополитен».

После она отказалась смотреть сюжет, в котором должна была выступить мать Янниса Тимы, и покинула студию. При этом, уходя, она подчеркнула, что любит свою свекровь. Галкин же пытался уговорить остаться Седокову и заверял, что мать Тиммы не сказала о девушке ничего плохого, но Анна всё же покинула студию.