В Нигерии появился игрок с ростом 236 см. Видео с ним стало вирусным

В Нигерии появился баскетболист, чей рост составляет 236 см. Молодого игрока зовут Абиодун Абегоке. Видео с записью его тренировок стало вирусным в Сети. Очевидно, что при таких габаритах его заигрывают на позиции центрового.

Рост Абегоке на 5 см превосходит рост самого высокого баскетболиста в истории НБА Георги Мурешана. Румынский баскетболист, защищавший некогда цвета «Вашингтон Буллетс» и «Нью-Джерси Нетс» мог похвастать ростом в 231 см. В НБА румын провёл в общей сложности пять сезонов.

На данный момент самым высоким игроком НБА является Тако Фолл из «Бостон Селтикс», чей рост составляет 229 см. При этом он является резервистом команды из Массачусетса.

Соответствующее видео доступно на странице «Чемпионата».