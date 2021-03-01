Дабл-дабл Янниса Адетокунбо с 36 очками помог «Милуоки» обыграть «Клипперс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» встречался с «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 105:100.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 14 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 19 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Кавай Леонард, который набрал 25 очков. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.

«Милуоки» одержал пятую победу подряд. «Клипперс» в свою очередь потерпели второе поражение за последние три матча.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки» встретится с «Денвером», «Клипперс» сыграют с «Бостоном».