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Дабл-дабл Янниса Адетокунбо с 36 очками помог «Милуоки» обыграть «Клипперс»

Дабл-дабл Янниса Адетокунбо с 36 очками помог «Милуоки» обыграть «Клипперс»
Баскетбол / НБА 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Милуоки Бакс» встречался с «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча прошла в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» и завершилась победой хозяев со счётом 105:100.

Самым результативным в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, который оформил дабл-дабл из 36 очков и 14 подборов. Крис Миддлтон записал в свой актив 19 очков. В составе проигравшей команды самым результативным стал Кавай Леонард, который набрал 25 очков. Серж Ибака оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.

«Милуоки» одержал пятую победу подряд. «Клипперс» в свою очередь потерпели второе поражение за последние три матча.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки» встретится с «Денвером», «Клипперс» сыграют с «Бостоном».

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2021, воскресенье. 23:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
105 : 100
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 36, Миддлтон - 19, Дивинченцо - 11, Лопес - 10, Портис - 9, Коннотон - 7, Огастин - 6, Форбс - 5, Холидэй - 2, Адамс, Адетокунбо, Дьяките, Крэйг, Меррилл, Нвора, Уилсон
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 25, Джордж - 16, Ибака - 15, Л. Уильямс - 14, Моррис - 11, Батюм - 8, Беверли - 5, Мэнн - 4, Зубац - 2, Джексон, Кабенгеле, Кеннард, Коффи, Отуру, Паттерсон, Скрабб
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